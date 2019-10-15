桃猿單局海灌7分取得絕對領先。(CPBL TV)

(20:22更新)台灣大賽第3戰起移師到台中洲際棒球場，不過剛開賽沒多久，主場的象迷們難掩失望表情，陣中自責分率最低的洋投萊福力，在第2局突然遇上大亂流，先被敲3支安打後又連送3次保送，單局被敲5支安打狂失7分，前2局結束桃猿以7比0領先。

總教練伯納在賽前曾表示，萊福力在洲際主場的表現不錯，因此安排他在總冠軍戰的洲際首戰先發，不料安穩度過第1局後，第2局卻突然「失控」。

萊福力第2局出現亂流，桃猿前3名打者林泓育、陳俊秀、朱育賢連續敲安先馳得點，接著又對連續3名打者送出保送，桃猿兵不血刃再奪2分，直到面對此局第7名打者陳晨威，萊福力才用三振拿下第1個出局數，滿壘時猿隊再敲2支紮實安打，此局海灌7分寫下大局。

萊福力在經過第2局亂流後回穩，4局下半王勝偉在1好3壞球後積極進攻，敲出陽春炮，助兄弟突破鴨蛋得分，不過5局上半桃猿立刻靠高飛犧牲打追加1分，前半場結束桃猿以8比1領先。

王勝偉敲出陽春炮。（麥卡貝運動頻道）

而桃猿先發投手王溢正在第2局就獲得隊友7分的火力支援，賽前王溢正生涯在台灣大賽先發4場全奪勝，若王溢正能在此戰奪下勝投，將以5勝追平前統一獅洋投海克曼並列台灣大賽最多勝，不過海克曼是6戰5勝，王溢正5戰5勝將會寫下中職史上第一人。

(中時電子報)