新北警將持續與環保局、交通局、監理機關及各區公所共同合作，並加強相關車輛拖吊移置，以有效淨化市容。（新北市警察局提供／葉書宏新北傳真）

新北警將持續與環保局、交通局、監理機關及各區公所共同合作，並加強相關車輛拖吊移置，以有效淨化市容。（新北市警察局提供／葉書宏新北傳真）

新北市機動車輛數約320萬輛，停車空間常有一位難求情形，近來因少數民眾將報廢、未懸掛號牌及逾檢註銷車輛長期停放於道路或路邊停車格內，排擠他人停車權益，不但違規，也影響市容觀瞻。

新北市警察局表示，將報廢、未懸掛號牌及逾檢註銷車輛停放於道路或路邊停車格的行為，已違反《道路交通管理處罰條例》第12條第4項，除會收到罰單、追繳稅金，亦會被拖吊。

新北市警察局統計2019年1至9月拖吊報廢、未懸掛號牌及逾檢註銷車輛共計汽車936輛、機車521輛，已釋出共1457個汽、機車停車空間，未來將持續與環保局、交通局、監理機關及各區公所共同合作，並加強相關車輛拖吊移置，以有效淨化市容。

新北市警察局呼籲，車輛如已報廢，監理機關不會主動通知回收業者幫忙回收，如停放道路經查報或檢舉，就會開單及拖吊，請主動聯繫合法回收業者辦理車體回收，勿以惜物心態因小失大，另使用車輛如逾期檢驗，監理機關會主動註銷車輛牌照，請隨時注意車輛檢驗日期，以維自身權益。

(中時 )