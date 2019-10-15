電影《雙子殺手》繼北京後14日晚間在上海舉行首映禮，除了導演李安、男主角威爾史密斯（Will Smith），還請來「史上最貴演員」：比本尊年輕20多歲的威爾「Junior」，以人形立板之姿登場。李安笑稱這個「數位人」身價比威爾還要貴兩三倍，「因為要做得跟真的一樣，要取信於人、要有立體感，真的很麻煩。」

李安幽默說：「好在51歲的威爾身材保持很好，有一些鏡頭只需要用特效換掉頭和手，省了不少錢。」不少人好奇，要讓演員回春可用特效或特殊妝容，為何李安要這麼麻煩打造一位數位人？李安說，雖然他日常是「零科技」，但現在觀眾的眼睛越來越尖，眼界跟他這一輩已經不一樣，所以必須投身創造更真實的視覺效果。

威爾史密斯在記者會上與「史上最貴演員」對打。（東方IC）

而這個好萊塢流浪多年的劇本正是李安發展創新視覺效果的好素材，他光用想的「一個人與他的過去，兩個人並排一起演戲」，就覺得一定是種很奇怪的感覺，「電影是用看的，當你觀影後有一種很奇怪的感覺，那就是電影。」然而要突破的不僅是技術面，演員也需要不同的表演方式，李安肯定威爾：「這種表演就需要內在更豐富，對演員的壓力挺大，尤其像威爾這麼大的明星，他不但要這邊『交貨』那邊『交貨』，還要在演技上突破，是很大的挑戰。」

他拍《雙子殺手》還有另一個目的，就是改變電影的敘事，「西方的三幕式其實是簡化、窄化的，一切都為這個敘事線服務，我做越久越覺得這個世界不是這個樣子。世界有複雜性，電影不該只是這樣，應該更多元化，可以有很多的想頭、有很多細節去體會。」他不否認這一切都是年歲累積出來的體悟，「因為我就要變成高齡者了，再幾天（笑），瞧，我們總是對自己有許多疑問，所以任何事情都不可能僵化與不變。」

通常經驗替人建立了模式減少了思考時間，但對李安來說卻是產生越來越多的疑問。李安勉勵自己要在學習與適應中過活，「人生是一場掙扎，嘗試並享受、分享它，不要自私與沮喪。」至於未來是否會繼續拍同樣的高規格電影？李安笑答：「如果還有人投資的話。」電影23日在台上映，李安與威爾將於21日晚間現身美麗華水舞廣場參加紅毯首映會。

(中時 )