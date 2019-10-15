在《廚神當道美國版10》讓3位主廚評審大讚的台裔選手張程晅（Fred Chang），15日接受台灣媒體視訊採訪，他在第2集中做的甜點「黑醋阿華田風味巧克力蛋糕佐馬士卡彭鮮奶油焦糖化白巧克力、焦香味甘納許、七味粉胡桃奶酥細巧克力條和食用花」讓「地獄廚神」高登拉姆齊（Gordon Ramsay）吃完欲罷不能，整個盤子拿來舔，甚至「摔盤子」向這道甜點致敬！張程晅透露當下非常驚訝，「可以說是我人生最棒的時刻！」

他坦言一開始會有點怕高登，「但其實私下高登就像爸爸一樣照顧我，會耐心教導哪裡做錯，怎麼做會更好，還介紹我到甜點女王克麗斯汀娜托西（Christina Tosi）的餐廳工作實習。」張程晅的料理能讓高登讚不絕口，不僅美味，擺盤更是精緻優雅，喜用食用花裝飾，他說：「因為食用花自然、可以吃而且很多顏色，很多食物都很難有一些特定的顏色像是粉紅色、藍色和紫色等。」

談到台灣，他最近回台是7年前，最喜歡的食物就「牛肉湯」，也喜歡湯圓、小籠包、米粉湯，最擅長的台灣料理就是小籠包，他把肉凍包在裡面，蒸熟後就會有滿滿的肉汁溢出，吃過的人都讚不絕口。最新一季《廚神當道美國版10》每周日晚上8點於Star World頻道播映中。

(中時 )