八三夭11月23日將於台北小巨蛋舉行「想見你 想見你 想見你」演唱會，近期推出新歌〈來互相傷害〉，沒想到團員私下也愛「互相傷害」。鍵盤手小橘說，巡演時常和貝斯手霸天同房，總被霸天的打呼聲吵到無法安眠，某次霸天突然說「小橘你先睡，我在睡」，讓他原以為終於可以一覺到天亮，「我睡到凌晨突然做惡夢，夢裡我周圍都爆炸了，最後被一個巨響炸醒，結果醒來發現是霸天在打呼」讓他超崩潰，霸天也無奈地說「這問題很久了，有好的耳鼻喉科歡迎推薦給我」。

但霸天反駁不只自己「傷害」小橘耳朵，小橘平常也虐待大家的耳朵。主唱阿璞跳出來解釋，台上每個團員需要各自監聽，每次小橘的樂器總是破掉，因為音量太大聲。「苦主」吉他手劉逼說，因為小橘唱歌很有power，每次一走位耳朵就被「炸裂」。鼓手阿電也爆料小橘「暴力行為」，有時在台上唱太嗨，「他會跑來打我的鼓，有時候太用力把整個鼓打歪掉」，被團員狂爆料的小橘自虧是「動作不足，但情緒很足」。

即將在11月重返小巨蛋開唱的八三夭，近期將陸續推出新單曲。（盧禕祺攝）

八三夭與A-Lin合作新單曲〈來互相傷害〉，在數位排行榜衝出好成績，左起為鼓手阿電、貝斯手霸天、主唱阿璞、鍵盤手小橘、吉他手劉逼。（盧禕祺攝）

和A-Lin 合作新歌〈來互相傷害〉中，A-Lin在宣傳照中穿深V大露性感身材，讓八三夭險些「凍未條」。近期熱衷參與影像製作的劉逼說，原希望營造破壞氛圍，結果A-Lin則是想著要「很辣」，挑了一件讓八三夭「熱血沸騰」的服裝，阿璞笑說，原本團員的衣服設定風格，跟A-Lin挑的「深V戰服」差太多，「害我們衣服全部重做，因為不能輸啊」，而小橘跟阿電幫腔「下次讓阿璞穿倒V，扣第一顆扣子，下面全部打開」。

八三夭今年脫離老東家滾石自組公司，新公司名稱尚未出爐，5人笑說已經想50多個名字，包括「究極八」、「X夭」、「熱血巴士」等，小橘自嘲「感覺都很中二」。阿璞說，曾想過要用「夭怪音樂」，老師算過似乎不太好，而「巴豆夭」如果是歌名就還好，但要當公司名稱不行，「不能巴豆夭要吃得飽」。目前以位在地下1樓的團練室為據點，團員紛紛開玩笑「以後往下蓋，蓋到地下18層」。

八三夭日前接受專訪時，團員們互虧展現好交情。（盧禕祺攝）

去年喜獲麟兒的霸天，常在IG放上兒子可愛身影，霸天笑說，帶孩子還算習慣，但前陣子巡演時差不固定，孩子又會在半夜醒來，坦言睡眠品質很差。有次帶兒子到練團室玩，想說讓小橘幫換尿布，沒想到因為「太臭了」嚇壞他，除了帶孩子來練團室，上週霸天還帶一隻狗來團練室，團員傻眼「怎麼兒子變成一隻狗」，霸天澄清說是因為朋友出國，幫忙照顧狗。「想見你 想見你 想見你」演唱會門票熱賣中，購票請洽KKTIX、全台全家便利商店。

(中時 )