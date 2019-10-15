2022世足亞洲區第2輪資格賽台澳大戰15日在高雄國家體育場上演，中華隊上半場雖被塔加特（Adam Taggart）、厄文（Jackson Irvine）各進兩球，第21分鐘卻由老將陳毅維以精彩的魚躍頭槌頂破客隊大門，這是中華隊相隔38年再次於世足資格賽對澳洲進球，上半場1比4落後。

澳洲此役派出效力於韓國K1聯賽水原三星藍翼的塔加特先發，開賽第11分鐘，塔加特突然加速接應右路吊中，趕在門將潘文傑出擊前魚躍頭槌破門，澳洲先馳得點1比0領先。

8分鐘後澳洲換成塔加特再下1城，眼看中華隊後防似乎頂不太住，第21分鐘陳浩瑋右前場拿球回敲，右後衛陳庭揚送出精彩的低平吊中，助攻陳毅維魚躍頭槌攻破英超布萊頓門神萊恩（Mathew Ryan），讓主場觀眾歡聲雷動。

澳洲前鋒塔加特（下）開賽12分鐘以魚躍頭槌先頂開中華隊大門。(李弘斌攝)

陳毅維這一頂是澳洲在本屆世足資格賽所丟的第1球，粉碎了澳洲教頭阿諾（Graham Arnold）賽前說要保持不失球的目標。也是中華隊自1981年6月10日在阿德雷德之後，再次於世足資格賽攻破澳洲大門，是役中華隊以2比3惜敗。

中華隊雖然扳回1城，隨後仍被塔加特、厄文各進1球，所幸潘文傑上半場兩度被澳洲球員強勢衝撞受傷，都在治療後繼續拚戰，力扛中華隊大門，上半場以1比4落後。

中華隊門神潘文傑雙拳阻止澳洲攻門。(李弘斌攝)

★賽前報導

中華男足15日在世足資格賽迎戰強敵澳洲，先發11人出爐，首次獲得國家隊徵召，效力於加拿大約克九鎮的混血新秀蔡立靖，在處女秀就獲得先發機會，澳洲兩大英超球星莫伊（Aaron Mooy）、門神萊恩（Mathew Ryan）則連袂先發。

中華隊先發11人如下：1潘文傑；3陳庭揚、2王睿、6陳威全、4洪子貴；12溫智豪、15陳毅維；10陳浩瑋、17陳柏良（隊長）、20朱恩樂；21蔡立靖

(中時電子報)