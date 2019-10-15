(20:50更新至7局戰況)2019年第29屆亞洲棒球錦標賽的中華與日本大戰，今晚6點30分在斗六棒球場開打，中華隊精銳盡出，排出旅美職棒投手鄧愷威先發、張進德改打第8棒，誓言討回2017年亞錦賽對戰輸球的一箭之仇，不過舟車勞頓的日本隊沒有減損戰，在3、5局靠著佐藤龍彥2支適時安打各得1分，打完前7局日本隊以2比0領先中華隊。

中華隊排出20歲旅美職棒投手鄧愷威先發，最快球速投到152公里，他主投3局被打2安打、送出2K，失1分；吳昇峰接手第4局沒有丟分。日本先發投手堀誠投了3局被打1安打、無失分。

鄧愷威在1局上2人出局後，被日隊森下翔平揮出安打，還好下一棒自己接下滾地球傳一壘而結束比賽；1局下，中華隊遭到日本先發投手堀誠壓制，連續3人出局，包括林子偉打出中外野高飛球。

中華隊的旅美大聯盟戰將林子偉、張育成扛3、4棒，首戰打第五棒的張進德改打第8棒，總教練李盈南表示，這是考量換投與多留張進德在場上打擊的機會，2局下，張育成首打席打出右外野深高飛被接殺。

不過，2局下，中華隊陳偉志率先擊出第1支安打，可惜後繼乏力沒得分；3局上，鄧愷威開始飆速，曾有1球152公里，但是野手失誤與自己送出保送，日隊2人上壘，此時佐藤龍彥補上安打，日本率先得下1分。

5局上，吳昇峰沒有延續4局上投出2次奪三振的犀利，被日隊打了3支安打、失1分，吳昇峰退場，其中第4棒佐藤龍彥打出第2支有打點的安打，這時中華隊調上林鋅杰接替吳昇峰，林鋅杰投了2.2局送出3次三振，有效壓制日本攻勢。

中華隊今天排出的棒次有速度、能夠互相掩護，中華隊總教練李盈南指出，今年亞錦賽是業餘球員老中青經驗傳承的意義、也是奧運資格賽遞交的責任，大家默契不差，他鼓勵球員扛下任務，好好表現。

(中時電子報)