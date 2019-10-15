日常生活中，民眾不但吃進含塑化劑的食物機率高，現在連呼吸都會吸進塑化劑！環保署委託中央大學環工所團隊進行「細懸浮微粒（PM2.5）化學成分監測及分析」，在板橋站驗出塑化劑成分，是國內首次驗出空氣含塑化劑，環保署推測與大量使用塑膠製品、粉塵散逸有關。面對塑化劑無所不在，民眾如何保護身體健康？

對空氣中驗出塑化劑成份，雖然環保署強調只是「微量」，確切來源以及是否影響人體健康，都待進一步調查，環保署署長張子敬14日接受採訪時也表示，不是發現空氣中有塑化劑成分就馬上認定有問題，必須釐清來源才能擬訂後續的應對及管制策略，知道來源後，也需要深入評估暴露濃度以及暴露時間等因素，才能判斷對人體的影響。

但毒理醫學專家、中原大學生物科技系副教授招名威表示，雖然此次監測分析發現空氣中的塑化劑僅是微量，但空氣中細懸浮微粒成分複雜，不只是塑化劑的問題，還有很多其他的毒化物，雖然都沒有超量，但人無時無刻不在呼吸，日積月累吸入身體的量，還是可以算得出來，環保署應該儘快提出空氣污染防制措施，消除民眾恐慌。

面對空氣污染嚴重，有民眾選擇戴口罩出門，招名威提醒，選購口罩時要留意，只有符合CNS15980國家標準的口罩具阻擋PM2.5的功能，一般棉口罩或醫用口罩是沒有效的。

對抗空氣中的PM2.5，必須戴符合CNS15980國家標準的口罩才有防護功能。（圖片來源：pixabay）

另外，招名威表示，「吃進」塑化劑與「吸進」塑化劑，只是塑化劑進入人體的途徑不同，一個是消化器官，一個是呼吸器官，有毒物質最終都會進入血液循環系統傷害健康，不過吃進肚的塑化劑會比吸進去的多，民眾可透過飲食，增加身體抗氧化的功能，抵擋塑化劑對健康的危害。

番茄富含脂溶性抗氧化營養素，可提高身體抗氧化的功能。（圖片來源：pixabay）

招名威說，塑化劑屬於脂溶性，進入人體後容易累積在脂肪及器官，因此要以食物「對抗」塑化劑，必須選擇對應塑化劑「脂溶性」特點，亦即食用富含脂溶性抗氧化營養素的新鮮蔬果。脂溶性抗氧化營養素有維生素A、維生素E、茄紅素等，富含這些營養素的新鮮蔬果包括紅蘿蔔、番茄、酪梨等，民眾可多食用。

(中時電子報)