韓國瑜：已有副手人選 時間一到就會公布 19:552019/10/15 中時電子報 丁世傑 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 韓國瑜表示，已有副手人選，時間一到就會公布。（圖／資料照片） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 韓國瑜：已有副手人選 時間一到就會公布 高雄市長、國民黨總統參選人韓國瑜15日接受中天《新聞深喉嚨》獨家專訪，韓國瑜表示，副總統人選、行政院院長人選，都已經在他腦海哩，現在還沒有到公布的時機。 韓國瑜也分析戰友，李鴻源是國寶級水利專家，張忠謀是國際級企業家，許淑華是神力女超人，符合年輕世代，江啟臣是中部重量級委員，朱立倫更不用講，當過主席副院長。張善政當院長名聲非常好，周錫瑋氣勢強。都有面對面接觸過，細節不講。時機成熟會報告。 韓國瑜說，時間一到，就會跟大家公布！ (中時電子報) #2020大選 #總統 #韓國瑜 #朱立倫 #江啟臣 也許您會感興趣 推薦閱讀 韓16日從鵝鑾鼻出發 04:102019/10/11 政治要聞 孫大千：10月底拚韓、蔡民調打平 10:212019/10/11 政治 批韓荒廢市政？網PO電線地下化照怒打臉 15:092019/10/11 政治 真正最強母雞 黃澎孝：李佳芬是韓國瑜的貴人 10:442019/10/12 政治 小英終於出手！竟對彭P連開4槍？網友曝內情... 11:052019/10/13 政治 新聞透視》韓拚逆轉 庶民套餐該搬上桌了 04:102019/10/14 政治要聞 淺藍板塊是韓蔡決勝關鍵 04:102019/10/14 時論廣場 綠轟韓請假 高市府：市長請假也負市政成敗責任 12:182019/10/14 政治 吳敦義願任韓名譽主委：郭可站台 14:012019/10/14 政治 韓國瑜請假拚選戰！單厚之分析後給出忠告 14:152019/10/15 政治 政治熱門新聞 蔡英文看國慶花車遊行 人潮嚇死人 黃暐瀚證實照片是... - 政治 彭文正對蔡英文下24小時通牒 論文門將進入下一步 - 政治 韓粉vs.罷韓團體現場照曝光 網嚇壞：差很大 - 政治 韓國瑜：已有副手人選 時間一到就會公布 - 政治 論文門再爆驚人疑點 林環牆：蔡應該直冒冷汗 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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