韓國瑜：已有副手人選 時間一到就會公布

高雄市長、國民黨總統參選人韓國瑜15日接受中天《新聞深喉嚨》獨家專訪，韓國瑜表示，副總統人選、行政院院長人選，都已經在他腦海哩，現在還沒有到公布的時機。

韓國瑜也分析戰友，李鴻源是國寶級水利專家，張忠謀是國際級企業家，許淑華是神力女超人，符合年輕世代，江啟臣是中部重量級委員，朱立倫更不用講，當過主席副院長。張善政當院長名聲非常好，周錫瑋氣勢強。都有面對面接觸過，細節不講。時機成熟會報告。

韓國瑜說，時間一到，就會跟大家公布！

(中時電子報)