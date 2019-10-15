前f(x)成員雪莉(Sulli、崔真理)昨日驚傳於家中身亡，得年25歲，死訊震驚韓國演藝圈。其閨蜜具荷拉稍早直播痛訴悲傷心情，爆哭向雪莉道歉，難過自己人在日本，只能用這種方式向雪莉道別。

雪莉逝世讓具荷拉心痛不已，稍早又在社群網站開直播，爆哭向雪莉道歉，「雪麗呀！姐姐在日本沒辦法過去，對不起！只能向妳這樣道別，真的對不起！在那個地方照妳想做的，過得開心吧！姐會帶著你那份努力活下去，會努力，各位我沒事，我和雪莉是真的很親的姐妹關係，想和雪莉道別所以開了直播，對不起！大家請不要擔心，雪莉再見！ 」

具荷拉哭得一把眼淚一把鼻涕的模樣令粉絲看了心碎，網友也難過留言「原來悲傷可以相通，看哭了」、「都要好好的啊」、「姐姐要堅強啊」、「當年一起主持人氣歌謠」、「看的我好難過」。

(中時電子報)