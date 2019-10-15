Goo Hara (KARA) livestream cried tears of tears at the news of Sulli's death: "Sulli, I'm sorry that I have no choice but to say goodbye to you. Go there and do what you really want. I will live up to what you have shared with me, I will work hard. Everyone, I'm okay. Because I'm close to Sulli, I want to say hello to her. So I streamed the video live to everyone. I'm sorry, I'm sorry. Don't worry Sulli, bye. . . Goo Hara (KARA) livestream khóc cạn nước mắt trước tin Sulli qua đời: "Sulli à, chị xin lỗi vì không còn sự lựa chọn nào khác ngoài nói lời chào tạm biệt em. Đến đó và làm những gì em thực sự muốn nhé. Chị sẽ sống theo những gì em đã chia sẻ với chị. Chị sẽ làm việc chăm chỉ. Chị xin lỗi! ảnh 2Mọi người à, tôi không sao đâu. Bởi vì tôi rất thân với Sulli, tôi muốn nói lời chào với em ấy. Vì vậy tôi đã phát video trực tiếp đến mọi người. Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Đừng lo lắng nhé. Sulli à, tạm biệt em”.
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前f(x)成員雪莉(Sulli、崔真理)昨日驚傳於家中身亡，得年25歲，死訊震驚韓國演藝圈。其閨蜜具荷拉稍早直播痛訴悲傷心情，爆哭向雪莉道歉，難過自己人在日本，只能用這種方式向雪莉道別。
雪莉逝世讓具荷拉心痛不已，稍早又在社群網站開直播，爆哭向雪莉道歉，「雪麗呀！姐姐在日本沒辦法過去，對不起！只能向妳這樣道別，真的對不起！在那個地方照妳想做的，過得開心吧！姐會帶著你那份努力活下去，會努力，各位我沒事，我和雪莉是真的很親的姐妹關係，想和雪莉道別所以開了直播，對不起！大家請不要擔心，雪莉再見！ 」
具荷拉哭得一把眼淚一把鼻涕的模樣令粉絲看了心碎，網友也難過留言「原來悲傷可以相通，看哭了」、「都要好好的啊」、「姐姐要堅強啊」、「當年一起主持人氣歌謠」、「看的我好難過」。
(中時電子報)
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