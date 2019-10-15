前行政院長賴清德美西時間14日晚間已搭機抵達美國舊金山，明天將出席蔡英文海外後援會北加州造勢大會活動，首次為蔡總統輔選；與賴分工海外演講的林飛帆今在臉書表示，勝選的關鍵是團結。而團結對民進黨而言，不是問題！

民進黨副秘書長林飛帆今在臉書表示，「晚上11點多，我們已經從洛杉磯抵達多倫多了，有點分不清楚自己到底在哪個時區。」

他說，明天是他這趟行程的最後一站了，晚上活動結束後，會直接飛回台灣。明天，賴前院長也會抵達舊金山，代表黨中央和蔡總統，出席小英總統海外後援會的成立大會。

林強調，勝選的關鍵是團結。而團結對民進黨而言，不是問題！

賴清德這次赴美是應2020總統蔡英文連任競選辦公室與民進黨中央黨部邀請，赴美參加蔡英文連任美加後援會成立活動，美國當地時間15日參加美國北加州造勢大會、17日參加中西部後援會、19日參加華府後援會、20日參加紐約後援會。

(中時 )