台北榮民總醫院桃園分院採購弊案一審判決出爐，新北地方法院依貪污治罪條例等罪，判處資訊室技師兼主任李秉禮、副技師姜俊林、契約行政人員周子生及2名廠商人員有期徒刑。

新北地方法院判決書指出，榮總桃園分院於民國101至106年間辦理採購案，直達商業股份有限公司43歲業務副總陳世宏，與威力特科技有限公司、直達公司負責人王懷謹（緩起訴處分確定）為爭取契約下訂，多次贈送手機、筆記型電腦、禮卷等物、給榮總桃園分院資訊室64歲技師兼主任李秉禮、榮總桃園分院資訊室55歲副技師姜俊林，和榮總桃園分院秘書室60歲契約行政人員周子生。

判決書指出，姜俊林還曾收受1萬元百貨公司禮券、現金6萬2000元，並協助在標案中，將依評選委員會作業要點規定應保密的評選委員名單及投標廠商家數洩漏給陳世宏，另透過虛增費用，導致榮總桃園分院會計人員溢撥9萬6000元給直達公司。

網美科技股份有限公司46歲業務人員潘世彬則是在106年1月間，請託姜俊林藉由登載內容不實的榮總桃園分院共同供應契約訂單，使網美公司獲取價差6452元。

新北地方法院審理時，姜俊林、周子生、陳世宏、潘世彬均坦承不諱，李秉禮則辯稱所收受的筆記型電腦是委託姜俊林購買、他有付錢，但法官不採信。

法官考量姜俊林、周子生、陳世宏、潘世彬在偵訊及審理時，均能坦然面對所為、坦承犯行，惡性尚非嚴重，危害之情節尚屬輕微，且若有犯罪所得均為繳回，並考量4人家中經濟狀況，予以減刑、緩刑。

新北地方法院14日依貪污治罪條例等罪，判處李秉禮有期徒刑3年8月，褫奪公權4年，沒收犯罪所得；姜俊林有期徒刑2年、褫奪公權2年、緩刑5年、支付國庫新台幣40萬元；周子生有期徒刑1年11月、褫奪公權2年、緩刑5年，支付國庫18萬元。

廠商部分，陳世宏有期徒刑1年10月、褫奪公權2年、緩刑5年，支付國庫15萬元；潘世彬處有期徒刑1年9月，褫奪公權2年、緩刑5年。全案可上訴。

(中時電子報)