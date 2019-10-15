市府從10月15至17日連續3天每晚18點30分開始，在市府前廣場透過500吋電視牆舉辦直播，現場有陣容龐大的LamiGirls、Lamigo吉祥物，齊為「Lamigo桃猿隊」加油。（桃園市祕書處提供／甘嘉雯桃園傳真）

市府從10月15至17日連續3天每晚18點30分開始，在市府前廣場透過500吋電視牆舉辦直播，現場有陣容龐大的LamiGirls、Lamigo吉祥物，齊為「Lamigo桃猿隊」加油。（桃園市祕書處提供／甘嘉雯桃園傳真）

市府從10月15至17日連續3天每晚18點30分開始，在市府前廣場透過500吋電視牆舉辦直播，現場有陣容龐大的LamiGirls、Lamigo吉祥物，齊為「Lamigo桃猿隊」加油。（桃園市祕書處提供／甘嘉雯桃園傳真）

2019台灣大賽總冠軍系列戰，由「Lamigo桃猿隊」對戰中信兄弟，市府從15至17日連續3天每晚18點30分開始，在府前廣場透過500吋電視牆舉辦直播，現場有陣容龐大的LamiGirls、Lamigo吉祥物，齊為「Lamigo桃猿隊」加油。

「桃園市支持桃猿隊，是落實屬地主義精神的展現。在歐美、日韓的各種職業運動，城市支持球隊是很正常的事，桃園市長唯一支持桃猿隊，是很自然！」市長鄭文燦說，邀請市民一起迎接Lamigo桃猿隊3連霸。

鄭文燦和10號隊友、市民朋友一起強力應「猿」，他說，Lamigo桃猿隊對桃園人的情感很深，雖然日本樂天集團將在季後接手Lamigo的球隊營運，據他的了解，球場的設施還會更升級，往後市府也願意主動與新的團隊進行合作，讓桃園棒球屬地主義的熱情延續，沒有依依不捨，只有團結一致。

「我深信，總冠軍、3連霸屬於桃猿」！祕書處長顏子傑說，2017年、2018年，10號對友與市民朋友齊聚桃園市府前廣場，迎接總冠軍，拋出屬於桃園人的勝利彩帶，2019年總冠軍賽對Lamigo桃猿來說別具意義，市府依循往例，在旗桿上升起隊旗，也會在直播現場，準備「限量」手搖旗給10號隊友齊心應猿。

(中時 )