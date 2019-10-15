由金門縣港務處建造，委託成功大學近海水文中心建置的全新料羅灣潮位站今（15）日正式啟用。右為金門縣港務處長何佩舉。（金門縣港務處提供／李金生金門傳真）

海氣象觀測站平時可提供民眾即時的波、潮、流、風等觀測資料，也可建立國家海象基本資料庫。（金門縣港務處提供／李金生金門傳真）

水利署為提升金門潮位資訊服務，由金門縣港務處建造，委託成功大學近海水文中心建置的全新料羅灣潮位站今（15）日正式啟用，在進一步維護港航安全，預期將取得立竿見影成效。

水利署在金門除建置料羅灣潮位站外，尚有水頭潮位站（水頭商港西防波堤堤頭）及金門資料浮標站（料羅灣港南方海上4km處，觀測波浪、海流、風速及氣壓），這些海氣象觀測站平時可提供民眾即時的波、潮、流、風等觀測資料，也可建立國家海象基本資料庫，並在颱風期間監測金門地區的暴潮、巨浪、狂風等，對金門海岸保護及海岸災害防治提供重要資訊，同時金門港務處也可獲得即時資料訊息，提供船舶進出港參考，維護港航安全。

縣港務處指出，成功大學近海水文中心於金門航空站及水頭商港建置海氣象資訊展示站，讓遊客在進入金門地區時，即能掌握當地海氣象資訊，利用掌握的訊息規畫行程，獲得最好的旅遊品質。

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