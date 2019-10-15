吳克群出道邁入20週年，先前宣告加盟新東家「何樂音樂」，將推新作一部社會影音小說《你說我聽著呢》，日前釋出同名歌曲，這次結合歌曲、影像紀實、人物專訪、主題性等，連載為期長達半年，不斷釋出議題，引起熱論。

他也從製作過程中，找回對工作初心、熱情，直呼：「很像在做第一張創作專輯一樣，充滿熱力。」被問及拍攝的困難處，他表示要探索人的心聲是最難，「如何讓對方打開心房，當對方打開心房告訴你的事情是具衝擊性、很有力量，但打開後就會寫出不一樣、動人的歌曲。」

他去年拍完電影《為你寫詩》後，有籌備社會影音小說的想法，「我們不只用音樂，而是用看人物傳記電影，甚至看節目一樣，新的形態全面地了解人的故事。」該作品是他第10張音樂專輯，將40歲的他笑說體力不是問題，「我不覺得自己資深，現在非常緊張興奮，做一個前所未有的事情，真的很迷人。」此外，他18號歡慶40歲生日，他笑說：「生日沒有很重要，願望只希望這計畫能打動人、給人力量，讓很多人聽到心聲，那就很酷了。」

(中時 )