喜歡音樂新人許莉潔將推新專輯《不就範》，專輯同名主打歌，由宋念宇（小宇）量身訂做譜曲，陳宏宇填詞、天后幕後推手陳子鴻擔綱製作人，她表示在錄音時，壓力超大，當天錄不到1小時，陳子鴻認為她的狀態不到位，直接請她先回家，讓滿心期待的她，忍不住難過淚崩。

陳子鴻在製作過程中，對她再三雕琢、挑剔要求，她當時一度擔心會因表現不好而失去發片機會，不過之後把狀態重心調整好，順利完成。而她日前拍攝〈不就範〉MV，心情緊張，為演出被突然分手的情緒，先是做出用力搥牆的動作，但一度太入戲，手搥到瘀青。她被安排一場情緒潰堤的哭戲，表現精彩，她笑說：「對戲的肢體老師，要我把他想像成很壞的男人，我就想像成憑什麼甩掉老娘的感覺。」

此外，她為發片，先前在11個月內狂瘦20公斤，現仍持續進行飲食控制，在拍MV當天放飯時，看見有鍋貼，她咬了一口感嘆：「好久沒吃鍋貼了。」而晚上為了補充體力，她只吃一塊奶油口味的紅豆餅，笑稱「像是置身天堂一樣幸福。」

(中時 )