高雄市長韓國瑜在接受中天電視《新聞深喉嚨》專訪時表示，民調是冷冰冰的數字，民心是熱呼呼的感情，執政要在乎熱呼呼的民心，關心民調幹嘛？

韓國瑜強調，他和蔡英文民調，非常非常接近。蔡英文了解，民進黨也了解，但他們也不說，否則影響他們軍心。

韓國瑜指出，他的對手如果是賴清德，他就會害怕，因為基層都是挺賴清德！

韓國瑜說，有民心、民調自然會高，每天用算盤算民調，有甚麼用？

(中時電子報)