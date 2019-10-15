25歲韓國女星雪莉結束年輕生命，由於她生前曾受網友霸凌抨擊，引發討論。金鐘視后黃姵嘉及演員群15日出席主演的電視電影《帥T空姐》記者會，黃姵嘉透露也遇過網友負評攻擊。去年金鐘獎後台知道同劇的莫子儀沒拿到視帝，失言說「我希望得到的是莫子儀，但還是很恭喜你（盧廣仲）」，沒想到被盧廣仲粉絲辱罵是「沒有格調的得獎人」。

黃姵嘉說，酸民在情緒中講出來的話真的很難聽，網友留言罵「妳演戲那麼爛憑什麼得獎」，她當下很在意，很難轉換心情，得獎隔天看到這些負評留言湧入臉書，已忘卻得獎喜悅，還好公司經紀公司夥伴們提醒不要太過在意這件事，有這些鼓勵的話圍繞，她才慢慢放下，「適時求救跟親人、朋友陪伴很重要」。

黃姵嘉飾演格鬥高手。

黃姵嘉在《帥T空姐》飾演新加坡籍空手道國手，同時也是綜合格鬥高手，她說綜合格鬥很困難，為此下了許多功夫，「開拍前上了空手道及綜合格鬥特訓，每堂3、4個小時，上完課身體超痛」，劇中一場她與格鬥教練吳震亞互摔的場面，瘦小的她把體重逾120公斤的吳震亞摔出擂台，爆發力演技令導演周美玲刮目相看。

該劇到新加坡實景拍攝，黃姵嘉、王承嫣與岱毅在劇中飾演好朋友，外景五天的拍攝一起吃遍新加坡美食，岱毅透露，她們私底下非常邋遢，真的本色演出。「我們三個在片場時也非常吵，就像真的好朋友般時不時高聲聊天，常讓導演喊好吵啊」。

黃姵嘉、岱毅出席首映記者會。金禾創意、杰德影音提供

(中時 )