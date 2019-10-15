《時來運轉》2020世足亞洲區資格賽 中華對澳洲單場投注 20:532019/10/15 中時電子報 綜合報導 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 中華隊門神潘文傑雙拳阻止澳洲攻門。(李弘斌攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 中華隊陳毅維（15號）頭槌破門，打破澳洲在本屆世足資格賽的不失球紀錄。(李弘斌攝) 2020世界盃足球賽亞洲區資格賽第二輪賽事，中華今晚7:40將在高雄進行第三場賽事，對手是實力堅強的澳洲，台灣運彩提供本場賽事單場投注，一起關注中華隊比賽，其他分組賽事同步提供投注。 本場賽事提供讓分、大小、單雙、正確比數及讓分雙勝等共5種玩法，其中讓分賠率中華(+1)受讓1球11倍、和局8.75倍：大小2.5賠率大1.02倍、小則為5.75倍；單雙同為1.75倍。相關賠率請上台灣運彩官網查詢。 台灣運彩官網 (中時電子報) #中華 #澳洲 也許您會感興趣 推薦閱讀 嗆陸文攻武嚇 蔡拒一國兩制 04:092019/10/11 焦點新聞 韓喊要和平 不讓青年上戰場 04:092019/10/11 焦點新聞 學者：與陸交往 韓政策具體可行 04:092019/10/11 焦點新聞 國慶講話 韓感動人心蔡拉攏藍 04:092019/10/11 論壇廣場 中華民國108年國慶談話 蔡總統：民富國強 拒絕一國兩制 04:092019/10/11 財經要聞 草根瑜PK芒果蔡！國慶演說 白天隔空對嗆 晚間隔岸叫陣 04:102019/10/11 政治要聞 小英新國家史觀僅70年 斷開陸連結 04:102019/10/11 政治要聞 韓稱當總統 將避戰爭危機 04:102019/10/11 政治要聞 李佳芬籲重新擦亮中華民國招牌 04:102019/10/11 政治要聞 港示威者快閃 高舉我國旗 04:102019/10/11 兩岸要聞 體育熱門新聞 第一次參加台灣婚禮 福原愛差點變走秀 - 體育 球迷聲援「反送中」 棒協聲明違反奧會規定 - 體育 《時來運轉》搶東奧門票 中華棒球隊生死之戰 - 體育 亞錦賽》日隊佐藤龍彥建功 助隊2比0領先中華 - 棒球 中華隊決戰日本隊的先發棒次出爐 - 體育 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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