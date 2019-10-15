中華隊陳毅維（15號）頭槌破門，打破澳洲在本屆世足資格賽的不失球紀錄。(李弘斌攝)

2020世界盃足球賽亞洲區資格賽第二輪賽事，中華今晚7:40將在高雄進行第三場賽事，對手是實力堅強的澳洲，台灣運彩提供本場賽事單場投注，一起關注中華隊比賽，其他分組賽事同步提供投注。

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(中時電子報)