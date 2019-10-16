提起「光正輪」，澎湖人大概沒幾個人不知道，指的就是現在的「光正六號」，今年滿80歲的朱秀吉船長，1972年開始經營交通船，專跑離島中的離島望安–將軍嶼–馬公，後來加入望安–七美–高雄延航航線，平常只在大年初一休假一天，除非碰到颱風等天候因素，否則幾乎全年無休，47年來都如此，連去年到高雄換人工膝關節，手術當天下午就趕回望安，隔天照常開船。

「光正六號」靠岸後，朱秀吉與客人展開幾乎毫無計費標準的喊價。（黃子明攝）

朱秀吉早年曾隨擔任遠洋漁船船長的哥哥上船捕魚，後來在望安前鄉長許有竹鼓勵下，33歲時買下「光華輪」開營望安–馬公航線，但不久受公營「恆安輪」加入競爭，生意一落千丈，於是另闢將軍嶼航點，業績終於改善，重情的朱秀吉感念將軍、望安居民的支持，所以堅守這條航線迄今。

「光正六號」主營望安–將軍嶼–馬公航線。（黃子明攝）

離島居民交通與物資補給不便，雖然有縣營的新穎交通船與運量有限的航空班次，但營運已近20年的「光正六號」仍無可替代，關鍵就在於朱秀吉的勤快與高超航海技術，公營「南海之星」一、二號超過10級風浪就停航，因此在海象惡劣或公營交通船維修時，還是只能靠老船長出馬。

等待開船時間，朱秀吉會在駕駛艙唱卡拉OK。（黃子明攝）

逾一甲子的討海經驗，朱秀吉航海技術了得，望安與將軍居民都說讚，他考慮離島鄉親需求，高達10級、11級風浪也出船，但這位老船長可絕非暴虎馮河，對海洋自有體悟哲學，他說，「海很軟，但力量很強，大浪只能就它，不可硬頂，碰到5、6公尺的浪，船只能避開！」

朱秀吉有超過一甲子的航海經驗，進出港一定親自掌舵。（黃子明攝）

「光正六號」除了載客，貨運也是重要收入來源，每次靠岸，朱秀吉總提著他的手提袋站在碼頭，與託運貨物客人展開一場精采的喊價對話，這種主觀無固定標準的喊價，甚至夾雜笑聲與憤怒國罵，以現代企業經營的慣常標準來看，可說格格不入，但卻隱含著傳統聚落交易中帶有人情介入的沿襲。因營運壓力大，朱秀吉早年對收費斤斤計較，引來許多負評，但近年因年長及沒有換購新船壓力，所以收費也就馬馬虎虎。

曾為朱秀吉寫口述歷史《不停轉的舵輪 : 朱秀吉船長訪談錄》的望安文史工作者曾文明表示，早年他返鄉後也聽到許多朱秀吉的負面傳聞，但經長年觀察，發現朱船長其實有份使命感，為開船很少休息，也犧牲很多生活享受，若非對家鄉的情感，一般人很難堅持47年如一日，有時候，當澎湖所有船隻都無法出海時，望安還有「光正」沒有停航，「這讓我們覺得很驕傲！」

(中時電子報)