雪莉善良如天使。(取自雪莉IG)

前f(x)成員雪莉(Sulli、崔真理)昨日驚傳於家中身亡，得年25歲，死訊震驚韓國演藝圈。外表看似叛逆、不拘小節的雪莉，其實擁有一顆善良的心，她生前曾和不少韓國政商界、藝能界、體育界組成一個專門為低收入戶貧童服務的「分享市場」公益團體，不久前才捐贈了一雙最近韓國最新款，且是她最心愛、每天都要穿的拖鞋，同時簽上她的名字，並寫了一張她簽名的卡片給這個機構進行義賣。

雪莉不久前才對友人說，這雙拖鞋是她最鍾愛的拖鞋，穿起來非常舒服，她曾經在節目上穿過，上面有她的簽名，希望有愛心的人能夠用高價買下，用來幫助更多貧童。

據韓國演藝界人士透露，這雙拖鞋賣出的錢，將會在明年初捐給低收入戶小孩，用於培養品格教育這方面，這是她最大的心願。

雪莉的暖舉不只這項，她過去也曾在f(x)擔任團員時，將粉絲贈送她的500公斤白米，捐贈給住家附近的孩童收容中心，當時受到韓國媒體廣大的報導。她更為了幫助韓國隔代教養家庭，自費拍了不少海報進行義賣，籌錢幫助這些與祖父母相依生活的孩童與家庭。

雪莉雖然憂鬱症纏身，身心受到很大傷痛，但是她對於照顧貧童上，卻是都展現著燦爛的笑容。

(中時電子報)