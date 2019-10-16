通靈大師江嘉葉稱韓若要勝選，必須有2大王牌幫助。

20191006中天新聞 最佳助選員！ 藍營盼韓冰助選再現「冰旋風」

隨著2020大選將近，國民黨候選人韓國瑜民調始終落後蔡英文，令韓粉心急如焚。如今李佳芬代夫出征，還即將飛往東南亞向僑胞拉票，去年在9合一大選幫老爸大加分的韓冰，未來是否會加入選戰，令人好奇。而有通靈大師之稱的命理師江嘉葉，日前更向中時電子報鐵口直斷，表示若韓冰出馬，韓國瑜選情絕對一柱擎天！

江嘉葉稱韓國瑜若要勝選需有2張王牌，一張已經打出，是夫人李佳芬，另一張尚未打出的王牌則是愛女韓冰。她稱韓冰氣質高雅、貌美有禮、客氣謙虛，很受人喜愛，尤其兩排美齒，氣息清淨，白光點點，說話得體，眼神有力略帶迷濛，有智慧，對該說的事會據理力爭，不該說的話會略略帶過。

江嘉葉觀韓冰面相，更大讚她耳垂有氣人氣旺，額頭發光，會為己或為他人爭取，受到擁戴，直指韓冰力量很強，是一支助選強棒，若擺在一邊不用，實屬可惜。

到底韓冰未來是否會為父出馬打選戰？韓國瑜競選辦公室副執行長許淑華回答地相當保守，她是這麼回應媒體，「接下來3個月，韓冰不可能出現在公共場合。」

(中時電子報)