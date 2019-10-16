台北士林夜市每年總吸引不少國內、外旅客造訪之地。有網友到地方粉絲團投書發問劍潭捷運旁「突兀的建築物」是什麼?隨即引來網友熱議討論、想像力十足。

坐落在士林劍潭捷運站一旁的「巨型球體」建築，網友熱議想像力十足。（照片/《我是北投人》粉絲團 授權提供）

有名網友日前投書到《我是北投人》粉絲團發問「有人知道劍潭捷運站旁這個很突兀的建築物是什麼嗎？每次經過壓迫感都覺得好大喔！」對此，網友紛紛熱議留言表示「乍看好像腫瘤~」、「螺旋丸」、「皮蛋豆腐」、「很像青蛙肚子鼓起來⋯⋯」、「巨無霸痘」，另有網友認為「噗通的掉下來就回老家」、「好怕那個半球滾下來」。

網友所提到這棟很突兀的建築，位於台北士林劍潭捷運站正對面，一抬頭即能看見。事實上，它是棟台北市政府文化局興建的文化展演設施「台北表演藝術中心」，前身為台北士林臨時市場舊址，占地2公頃，要蓋地下1層、地上12層高，它的外表新穎、特殊建築設計，預計將有一座1500席大劇院、兩座800席球形鏡框式及多形式中型劇場等，建築師則是由雷姆•庫哈斯、奧雷•舍人、姚仁喜所設計。據了解，台北表演藝術中心建築工程原預定2017年10月完工，但因內部裝修工程尚未標出，至少也要2020年才能完工，2021年後才可能正式營運，能否如期對外開放拭目以待了。

(中時電子報)