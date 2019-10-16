2019丹麥羽球公開賽，世界球后戴資穎預計今天傍晚5點半左右迎接首場賽事，在此之前，她和團隊進行了一場逗趣的喝水大賽，由於太歡樂，讓小戴頻笑場。

在分享比賽影片前，戴資穎先透過Instagram預告會有新影片分享，要粉絲猜猜她和團隊在做什麼，並說自己不是專業的影片剪輯，所以不會上字幕，昨晚她信守承諾地分享「喝水大賽」大賽影片，並寫道：「這是一個健康的比賽。」

比賽開始後，小戴沒喝多少就笑場，並直呼「好飽喔！」或是「喝不完啦！」最後教練賴建誠率先喝完，小戴成為最後一名。

有球迷留言開玩笑詢問小戴從頭笑到尾，下次應該比大笑比賽，獲得小戴親自回覆：「沒辦法，太好笑了。」

戴資穎首戰對手是泰國金達蓬，她也透過臉書粉專提醒球迷比賽開打，丹麥羽球公開賽是世界羽聯BWF超級750級賽是，小戴是去年冠軍，今年有保分壓力，仍秉持初衷，努力一步一步打好每一球、每一場比賽。

(中時電子報)