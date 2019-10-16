為了讓孩子更安全、家長更安心的接送上下學，嘉北國小引進了「得來速」的概念，在距離學校大門約50至60公尺的北側側門，設計家長汽車接送區「得來速」單行車道，讓家長將汽車開進學校接送區，而學校正門、西側與南側側門則為機車接送區，「汽、機車分流」，解決孩子上、下學車輛擁擠、塞車等狀況。

嘉北國小表示，校園四周道路狹小，兩側又停滿車輛，加上學生人數多、學區家長多以汽、機車接送子女，上、放學時嘉北街的車流難以疏散，路邊停車導致行車空間限縮，嚴重時更有雙向阻塞。今年6月底在上學時段推出「嘉北得來速試運方案」，並發送家長通知書，獲得家長好評，這學期開學後正式開放，從原本試營運期間每天約30幾台汽車，增加到約150台汽車的使用率，家長滿意度高。

有家長說，本來在嘉北街找不到地方停車，轉進學校操場，變得安全又放心，不用擔心被其他車輛按喇叭；更有家長認為，嘉北街很難停車接送小孩，容易阻塞，多一條便道，讓家長接送小孩更方便，感謝學校的用心。

校長趙季薇表示，感謝市府教育處、工務處、交通處、在地里長、居民的協助，才能完成這件事，目前「得來速」施行狀況良好，校方也加強宣導管制家長勿逆向行駛、依規定單向通行等，並加強管理校內開放通行後，特別注意車輛及行人分道安全，以降低安全疑慮。

(中時 )