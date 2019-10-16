中華男足門神潘文傑15日在世足資格賽體驗到「足球袋鼠」的強勢，不但被攻入7球，上半場還兩度被對手撞到頭暈。不過這場震撼教育他也有珍貴收穫，在賽後成功換到澳洲門神、英超布萊頓當家門將萊恩（Mathew Ryan）的球衣。

「很幸運，畢竟賽前都還不知道他會不會上場，」潘文傑賽後說：「他當下有用英文鼓勵我，以後的比賽要繼續保持專注和對自己的信任，我覺得很榮幸。」

澳洲門將萊恩（後排左一）也是英超布萊頓的當家門神。（李弘斌攝）

屢次替中華隊擋下險球的潘文傑，此役一開賽就飛身拍出澳洲後衛德傑內克（Miloš Degenek）的頭槌。但後來他連續被撞暈兩次，一次是用右拳打掉澳洲的左翼吊中，直接被198公分的蘇塔（Harry Souttar）撞倒在地，隨後又被效力於德甲弗萊堡的波瑞洛（Brandon Borrello）惡意撞倒，泰國籍裁判總算掏出黃牌警告。

潘文傑（左）防守跑動能力超強的澳洲左後衛史密斯。（李弘斌攝）

「第一次倒下時有想要換人，因為防護員要我試跳，有點站不住，後來又被撞一次，但我不想放棄！」面對袋鼠大軍的強攻，潘文傑下半場幾次大腳長傳沒有以往的準度，他也坦承其實腳已經抽筋，不過換人名額已用完，就奮力拚完全場。

潘文傑上半場被蘇塔撞倒，下半場還是擋不住這座高塔，在自由球防守被頂入兩球，183公分的他也坦承對方實在太高，「即使我的手舉起來，他的頭還在上面，真的守不到。」

21歲混血小將蔡立靖（左）首次入選中華隊就先發上場，還在快攻中擺脫澳洲厄文的拉人防守。（中華足協提供／李弘斌傳真）

效力於加拿大約克九鎮俱樂部的21歲小將蔡立靖，此役除了在中華隊處女秀就獲得先發機會，賽後也換到了澳洲中場球星莫伊（Aaron Mooy）的13號球衣。他笑著說，上半場趁潘文傑倒地治療時，他問莫伊賽後可否交換球衣，當時對方不置可否，沒想到這位身價破億的球星賽後沒有忘記，讓他首秀就得到大禮。

(中時電子報)