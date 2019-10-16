CTWANT 》馬郭抱抱揭權勢真貌 國民黨中生代起義幹翻大老

前總統馬英九與鴻海集團創辦人郭台銘日前在公開場合，雙手緊握，還來了一個「愛的抱抱」，雙方惺惺相惜，相互取暖，馬英九已然無視大選情勢緊繃，公開給國民黨畫雙線、喝倒采，黨內傳出痛批「國民黨內奶水盡養這種咖」，甚至傳出要求開除馬英九。中生代也躍躍欲動，選後必須要革除這些把持已久的權勢集團。

國民黨內人士觀察，這次除了是兩黨逐鹿之戰，也是黨內「知識藍」與「草根藍」的爭鬥，不論未來戰況熟勝熟敗，國民新舊世代必然更迭，一場老舊權勢階級與庶民路線的拉鋸序幕緩緩揭開，

10月6日下午，馬英九與郭台銘一同參加前台東縣長黃健庭的專題演講，兩人緊緊擁抱，雙手牢牢牽在一起，相互一笑，「果粉」自是鼓掌歡欣，部分藍營聽眾卻是啞口無言。這幕相見歡的場合攏集國民黨的前縣長、前總統兼黨主席和前總統參選人，看以平凡無奇，實則為郭台銘在國民黨內初選敗陣後，力圖轉戰國會地盤，結合原正副總統搭檔的黃健庭、以及老戰友馬英九的「敗部聯盟」，一股反撲的勢力仍蠢蠢欲動。

由韓燃起的無名野火，促使黨內新生代開始覺醒，自省再不與群眾站在一起，勢必永無翻轉之日，因此不僅朱立倫獨樹一幟，就連新市長侯友宜、台中市長盧秀燕及立委江啟臣部份等人，也開始循自己的風格路線，不再緣附前輩大老的路線。

日前國民黨31位大老聯名登報勸選退郭台銘參選，事後知情人士便透露，當時是因為部分大老看到擺在眼前的聯署書，「東西拿到面前」只好硬著頭皮簽名；更有傳言，這幾位大老裡面有不少人拿了郭台銘的錢；趙少康甚至說，有人拿了比他歷來選舉經費總和還多的錢。一名藍營立委赤裸裸地分析，對國民黨權勢大老而言，郭台銘就是財神爺、是金主，豈知會敗給一文不名、滿嘴市井俗語的韓國瑜，韓異軍突起象徵盤據黨內既有舊勢力崩解，也顯示權力可能被重新分配，老舊的權貴派受到後起勢力挑戰。（未完）（記者／管衛民）（本篇圖、文由CTWANT授權使用）

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(中時電子報)