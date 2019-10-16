國慶連假原應開開心心舉家出遊，新北市新莊區「塭仔圳新都心」市地重劃區的「美華新村」住戶，卻討論到焦頭爛額，只因新北市政府將土地容積率從一四○％降低到一一五％，住戶憂心土地經過市地重劃後，原本二層的透天厝將只剩廁所般大，畢生積蓄付之一炬。

本刊調查，一九六八年為了設置淡水河防洪疏洪道，塭仔圳和二重兩地被劃入防洪道預定地，全區禁建；一九七六年，防洪道預定地確認設在二重和五股地區，便將一級洪水平原管制區的塭仔圳，降為二級洪水平原管制區，而防洪區外的地段，也依房屋或道路使用現況，規劃使用分區。

不過直到現在，塭仔圳始終未完成解除禁建，因此區域內放眼都是老舊磚造房屋，防洪線內的農業區也變成大批的違章鐵皮工廠；雖然四、五十年來，周邊已成為都更新市鎮，塭仔圳仍像「都市中的孤島」被遺忘了，「美華新村」也在其中。

對於「美華新村」住宅區容積率等爭議，新北市城鄉發展局都市計劃科科長楊恩捷表示，當年屋主不願參與市地重劃，都市計劃通盤檢討時為考量公平性，認為重劃區附近的地主必須負擔四五％的重劃公共設施，因此訂出一一五％的容積率，原地主可透過繳納代金方式負擔公共設施，提高法定容積率到一四○％或二一○％；至於重建後是否符合當年房屋大小，在民眾提出陳情後，將於下次十月底的都市計劃委員會中再審議。

洪水平原管制區

淡水河洪水平原管制辦法依《水利法》訂定，分為一級管制區涵蓋堤防預定地、疏洪道用地及天然洩洪區，區內嚴格限制建築，除了不得建造永久性建造物，或設置足以妨礙水流之建造物，並禁止變更地形。二級管制區為經常淹水地區及低窪地區，管制區內地上建築物之改建、修繕、拆除、變更原有地形、建造工廠、房屋或其他設施者，應向當地直轄市政府申請。（未完）（記者／吳嘉億）（本篇圖、文由CTWANT授權使用）

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(中時電子報)