CTWANT 》直擊！陳柏霖夜揪庭萱逞肉慾 阿母背後靈相隨

今年36歲的陳柏霖，2012年和女團「Popu Lady」成員庭萱合拍電影《變身》後擦出火花，但低調的他們一直以「好朋友」稱呼對方。不過，適逢「七年之癢」之際，本刊發現兩人不僅感情依然甜蜜，庭萱還與陳柏霖的父母等家人共進晚餐，一同回家後也未再出門，如此親密的程度，看來庭萱已是「陳家準媳婦」。

10月4日下午4點半，本刊直擊陳柏霖與庭萱搭車，回到他位於台北市松山區的住處。晚間六點多，小倆口步出家門，同行的還多了陳柏霖的媽媽和妹妹，只見陳柏霖邊看手機邊張望來往車輛，隨後一行人便搭車，到台北市中山區的高檔日式燒肉店享用晚餐。

2個多小時後，晚間9點陳柏霖獨自到櫃台結帳，他一邊和店內人員聊天，一邊比出打電話的手勢，對方以「OK」的手勢回應，接著陳柏霖雙手合十，露出感謝的表情。此時，陳柏霖的家人和庭萱陸續走出店外，從大夥心滿意足的表情看來，想必對這一餐非常滿意。庭萱與男方家人的互動，儼然就像一家人。

隨後，一行人邊走邊聊，在路口等過馬路時，陳柏霖一時興起拿出手機，和家人及庭萱自拍留念。儘管當時人來人往，小倆口卻絲毫沒有掩飾，經過的路人似乎也沒有特別留意他們。陳柏霖等人接著走到專賣日系平價商品的商店，只見庭萱和他在零食區說了幾句話，並拿起一包餅乾，交給身旁陳柏霖的妹妹。在等候一群女生採買時，陳柏霖默默走到路邊滑起手機，此時他似乎發現有路人認出他，便戴上口罩掩飾身分。

9點半左右，眾人逛完日系商店，陳柏霖的爸爸先行離去，陳柏霖則陪著媽媽、妹妹和女友繼續逛街，拿著餅乾邊走邊吃的庭萱，和拎著一袋零食的陳柏霖妹妹一路有說有笑，一行人接著進入另一家商店，出來時陳柏霖也吃起零食。逛得心滿意足後，陳柏霖攔了計程車，於晚間10點返回住處休息，直到半夜都未見有人進出，顯然庭萱當晚是留在陳家過夜。（未完）（娛樂組）（本篇圖、文由CTWANT授權使用）

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(中時電子報)