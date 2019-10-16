今年6歲的可愛圓滾滾小女孩、網路當紅萌娃「胖球」陳寧樂，將推單曲《假的假的》，她自從2015年胖球爸媽為她設立FB粉專「胖球人生」，至今已有8萬多人追蹤按讚，她遺傳到錄音師、吉他手爸爸陳以霖的音樂細胞，陳以霖也是陳建騏的弟弟，而胖球2歲半就很會記旋律跟歌詞，胖球曾說，「以後想要跟娃娃（魏如萱）一樣當一個歌手還有演員」。

胖球的媽媽表示：「雖然將來的事很難說，但我跟爸爸都希望不管她想成為什麼樣的人、做什麼事，我們都可以給她最大的陪伴跟支持，讓她成為自己想像中的樣子。」 胖球2歲多時用可愛童音唱著魏如萱的〈我爸的筆〉、學爸爸彈著烏克麗麗的超萌影片，被魏如萱轉發到自己的FB上，而後胖球也在2016都市女聲「偏廳」演唱會、「末路狂花」新歌分享會上與魏如萱一起合唱，更多次登上大大小小的音樂舞台。

胖球4歲時第一次錄音，當時因參與幾米音樂劇《時光電影院》演出，錄製了劇中由陳建騏與李焯雄製作的歌曲《雞不住在雞蛋》。似乎是因為爸爸工作的關係，胖球很適應錄音室，也很喜歡讓爸爸錄她的聲音，每次進錄音室錄唱都很興奮且期待，這次錄製首發單曲《假的假的》，胖球只花了2小時就順利錄完，絲毫不會緊張。

(中時 )