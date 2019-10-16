旅行的方式有很多形式，公路之旅可以說是最能解決交通上的不便！經典公路電影中，追夢、逃離、挑戰、逃亡的過程，主角駕著車尋找自我與旅途上每個不期而遇的驚喜，往往是最讓影迷大快人心的劇本，也因此成為許多人的夢想清單。旅遊體驗平台KKday獨家推出多條公路旅行路線，帶你體驗一次難忘的旅程，自駕之餘，在地體驗行程也通通幫你準備好，讓夢想中的公路之旅不再是件難事！

特殊體驗公路_白宮。（KKday提供）

美國自駕之旅：一上路就需連續開好幾小時的公路自駕之旅，音樂是不可或缺的元素之一，邊聽音樂邊看著窗外壯闊的景色，將所有的煩惱拋到腦後吧！波特蘭被稱作是美國獨立搖滾的聖地，是獨立音樂的起源地，每年也有數場大型音樂節，吸引眾多音樂愛好者齊聚。往南來到洛杉磯，百聞不如一見的「好萊塢」更是值得一去，除了電影與影集還有大人小孩為之瘋狂的環球影城，另外，美國流行音樂最高獎項葛萊美獎，每年也是在此舉行。

島嶼探索公路＿夏威夷島。（KKday提供）

島嶼探索公路：夏威夷島為獨特的火山地形，自駕隨走隨停，最能體驗夏威夷島特有的海島風情。越過夏威夷島碧綠海水的原始海灘，領略歐胡島北海岸風光，最悠閒的海島自駕之旅就此展開，沿途海岸線風景美不勝收。知名電影《侏羅紀公園》的取景地就是夏威夷的古蘭尼牧場，可以選擇騎馬或越野摩托車的行成深入地貌多樣的牧場，還可體驗許多戶外活動，參觀熱帶雨林花園、古代夏威夷魚池塘，盡情享受享受古蘭尼牧場壯闊的風光與自然生態景觀

紐西蘭公路之旅_北島_哈比村。（KKday提供）

紐西蘭自駕之旅：被譽爲「上帝留給自己養老的地方」，堪稱人間仙境的紐西蘭，去過一次就忘不了它的美。紐西蘭主要分為北島與南島，氣候相差不大，但因特殊的地理條件，兩者風景大相徑庭，露營車的自駕旅行不僅在行程的規劃上更加彈性，還可以每天在不同的美景陪伴下入眠，享受「走到哪玩到哪」的旅遊方式，一次滿足所有旅遊需求。

(中時電子報)