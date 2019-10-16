很難想像，中華男足不動的中場雙核陳柏良、溫智豪在比賽中接連傷退，更意外的是這樣的中華隊面對澳洲也沒有崩盤，此役換上的3名替補吳彥澍、李祥偉、沈子貴（Will Donkin）平均才20歲！加上國家隊處女秀就先發的混血邊鋒蔡立靖（Emilio Estevez Tsai）也才21歲，打出了中華男足的「新」氣象。

「柏良賽前就有些拉傷，但一如既往，為了國家榮譽他還是上場拚戰，」中華隊教頭蘭卡斯特（Louis Lancaster）賽前就說不但會用完3個換人名額，還會給年輕球員機會，也確實沒有食言，賽後他也滿意的說，結果都沒讓他失望。

「台灣隊長」陳柏良（左）帶傷上陣踢了61分鐘，圖為他在中場防守澳洲球星莫伊。（中華足協提供／李弘斌高雄傳真）

「Alex（吳彥澍）很年輕，他在訓練有絕佳表現，但更需要在比賽中體驗高強度的壓力，才能累積經驗。」蘭卡斯特也提到先發的蔡立靖，去年到中華隊集訓就受傷，沒機會表現，後來他透過修屋頂打工賺錢，掙到去職業隊測試的費用也如願簽約，是非常勵志的故事，加上訓練出色才讓他先發。

21日才滿20歲的吳彥澍在第61分鐘換下陳柏良，他說沒想到「台灣隊長」會退場，更意外教練是換他上去，「我想說如果是換防守中場才會用我，不過上去很享受跟超級球星對抗的感覺，澳洲的黑人球員（馬比爾Awer Mabil）跟左後衛（史密斯Brad Smith）都讓我印象深刻！」

李祥偉入替溫智豪踢攻擊中場。（李弘斌攝）

23歲的李祥偉原本要入替前鋒朱恩樂，結果因為溫智豪抽筋，他在第68分鐘替補上場，順勢頂替陳柏良的攻擊中場位置，讓吳彥澍退到墮後中場。儘管面對澳洲強攻，李祥偉進攻難有貢獻，第88分鐘卻差點在球門線上化解澳洲198公分長人蘇塔（Harry Souttar）的頭槌進球，可惜解圍功敗垂成。

「可惜了，救出來的話就能少丟1球，」李祥偉也稱讚澳洲的英超球星莫伊（Aaron Mooy），在中場的組織傳球實在太精準，還故作老成的說：「我人生遇到這一隊，真的滿足了喔！」

蔡立靖是此役的先發奇兵，儘管只有168公分，但在幾次快速推進中展現變換節奏的刁鑽盤帶，讓效力於英冠赫爾城的澳洲中場厄文（Jackson Irvine）也抓不住他，未來性頗值得期待。

沈子貴（右）殺入澳洲禁區，無懼傑戈（中）、德傑內克的防守夾擊。（李弘斌攝）

18歲的「甜甜圈弟弟」沈子貴在第70分鐘換下蔡立靖，則在左翼放膽挑戰澳洲後衛。尤其終場前他從蘇塔腳下斷球成功，殺入禁區面對傑戈（James Jeggo）、德傑內克（Miloš Degenek）的夾擊也毫無懼色，右腳射門還差點造成後者手球犯規。

相較於上月對尼泊爾沒用完換人名額，遭到質疑，蘭卡斯特對澳洲在70分鐘就換完3人，儘管也讓後來中華隊多人抽筋卻無人可換，但面對澳洲這樣的強隊，多人抽筋可以預期，顧忌這點只會限縮戰術空間，蘭卡斯特放手啟用年輕小將，恰恰展現他在賽前要球員展現的「勇氣」，令人激賞。

(中時電子報)