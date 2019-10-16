中南部午夜一晃 嘉義規模3.5地震 03:592019/10/16 中時電子報 林郁庭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 中南部午夜一晃！嘉義規模3.5地震 最大震度3級。(圖/氣象局) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 氣象局資訊顯示，周二 (15日)23時50分發生芮氏規模3.5地震，地震深度5.0公里，震央位於嘉義縣政府東方44.8公里（位於嘉義縣阿里山鄉）。 各地區最大震度嘉義縣阿里山3級、雲林縣草嶺2級；南投縣玉山、高雄市桃源、嘉義市、雲林縣斗六市皆為1級。 (中時電子報) #地震 #午夜 #嘉義 #震度 也許您會感興趣 推薦閱讀 生活熱門新聞 忍不住！晨跑金髮女脫褲直接來 畫面曝光 - 生活 又有颱風將生成 專家曝預測路徑 - 生活 找到了！「一條線比基尼」真面目曝 - 生活 看醫生等好久！見正妹「巨乳壓桌」秒懂原因 - 生活 小比基尼上CNN啦！宅神要蔡政府快搶功勞 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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