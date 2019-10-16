氣象局資訊顯示，周二 (15日)23時50分發生芮氏規模3.5地震，地震深度5.0公里，震央位於嘉義縣政府東方44.8公里（位於嘉義縣阿里山鄉）。

各地區最大震度嘉義縣阿里山3級、雲林縣草嶺2級；南投縣玉山、高雄市桃源、嘉義市、雲林縣斗六市皆為1級。

(中時電子報)

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