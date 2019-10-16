「台南不只是美食之都，也是音樂之都！」台南城市音樂節與 LUCfest 貴人散步音樂節今年邁入第三屆，將於今年11月8日(五)至11月10日(日)在台南市區熱烈展開。今年場館很「文藝」—新落成的打卡夯點台南美術館二館成場館之一，還有全美戲院與藝廊B.B.Art等，吸引眾多文青樂迷注目

台南城市音樂節將在11月9至10日打造免費戶外主舞台，力邀人氣夯團茄子蛋、泰國皇室歌手Hugo、義大利搖滾樂團Any Other、徹摩、莫宰羊；今年再加碼，週日陣容包括台灣流行電子雙人組女孩與機器人、台南在地嘻哈團體榕幫，以及三組國外樂團—去年在全美戲院演出大受好評來自拉脫維亞的前衛音樂家ELIZABETE BALČUS、新加坡的爵士融合樂團The Steve McQueens和英國民謠樂團9Bach一同演出，此外還有「福爾摩沙串門子」老屋導覽活動，帶大家深度體驗台南獨特城市風情。

同場加映「2019 LUCfest 貴人散步音樂節」三日音樂系列活動，自11月8日(五)至11月10日(日)在台南市中西區六個在地特色場館進行。今年場館很「文藝」—新落成的打卡夯點台南美術館二館成場館之一，還有全美戲院與藝廊B.B.Art等，吸引眾多文青樂迷注目，並廣邀世界各地超過30位國際知名音樂節選團人、唱片公司、廠牌以及媒體來台交流，逾50組國內外樂團演出以及8場國際音樂論壇，展開兼具深具旅遊與音樂性質的Showcase音樂節，為台南注入濃厚音樂氣息。

加碼公布今年的彩蛋活動「唱遊台南集歌卡，多元城市尋寶去」，由合作夥伴OurSong 共同創辦人吳柏蒼公佈活動內容，透過「OurSong歌卡」作為樂團的線上名片，樂團除了可以在APP裏頭跟樂迷、策展人分享最新作品外，也可以上傳幕後花絮等與「貴人們」分享不同於舞台上的一面，讓關係更緊密，進而促成新的媒合關係、建立更直接的溝通橋樑。

對樂迷來說，則可以透過參與活動，免費獲得限量的樂團歌卡，除了作為現場體驗的回憶之外，蒐集最多歌卡的前五名能直接獲得「2020貴人散步音樂節」三日聯票，另外，凡搜集超過五張歌卡的樂迷朋友，也有機會抽中明年的入場券，廣邀樂迷突破自己的舒適圈，探索沒聽過的樂團、發現新聲音，在11月8日至10日一同來唱遊台南、樂享音樂假期！

(中時電子報)