週末來西門町聽好聲音！台北市新中華路影音電器街促進會主辦、台北市商業處指導的「2019中華路影音街唱快夢響 發現響樂之星」歌唱比賽，10/19在中華路影音街開跑了，前三名可分別獲得影音好禮還會選出最佳造型獎贈送個人沙龍照一組！

新中華路影音街開設「響樂講堂」,深受民眾青睞。（圖取自台北市商業處官網）

除了提供歌唱菁英在百萬設備的襯托下大展歌藝，也藉此延續該商圈的影音文化優勢，並呈現商圈多元轉型的最佳成果。本年度除了海選歌唱好手，還特別在10/18規劃「露天電影院」，邀民眾共賞人氣影片「阿拉丁」，又開設「響樂講堂」，指導民眾如何欣賞爵士樂、使用數位播放耳機系統、親近數位音樂。

「2019中華路影音街唱快夢響 發現響樂之星」於10/19至10/20在中華路影音街舉行，舉辦期間還有經促進會精挑細選的優質在地店家在活動現場、自家店內展售數千種影音商品，亦提供免費諮詢服務，可在現場吸收專家三十多年寶貴經驗，有意打造自家影音天堂的民眾不可錯過。活動期間也有眾多文創攤位到現場設攤，讓大家感受影音商圈的文藝氣息，陪大家度過充實的週末假期。

(中時電子報)