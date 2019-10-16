在香火鼎盛的台北萬華龍山寺，這裡不僅有特色美食、青草巷，其實鄰近的大理街也是台北服飾批發聖地。艋舺服飾商圈自10月17日起至10月31日將歡慶「2019艋舺服飾購物節」，高校生登台變國際超模來走秀，走老街、看時尚品復古。

想到艋舺，許多人第一印象莫過於香火鼎盛的「龍山寺」，或前幾年金馬影展大放異彩的電影《艋舺》！其實傳統老街除廟宇、夜市、美味小吃，這裡也是服飾批發聖地。

近年來復古風吹起，過去深埋衣櫃的阿爸花襯衫及阿母喇叭寬褲等舊衣再次被穿起，經由新舊風格的碰撞，激盪出現今最流行的復古混搭風。不少年輕人也開始在巷弄中尋找著那富有故事的衣物，承載著超過60年歷史的艋舺，於清朝就已是臺北的服飾重鎮，不少批發客都從外地專程坐火車來到此地大量採購衣物。正因擁有豐富的歷史，讓艋舺服飾商圈再次成為喜愛穿搭的年輕人們採買衣服與拍照的踩街新勝地。

多元服飾風格民俗風也不放過。（圖取自官方粉絲團）

艋舺服飾商圈自10月17日起至10月31日將歡慶「2019艋舺服飾購物節」，不僅艋舺服飾店家們全都站出來力推史無前例的「破天荒大特價」，今年不僅推出空前絕後的破天荒大特價，讓通常要花幾百塊的衣物，現在竟只要銅板價90元起。歡迎大小朋友前來探索挖寶，順便體驗艋舺歷史文化。

當天更將邀請花樣高校生及端莊輕熟女們於現場穿上20家不同風格的店家服飾進行走秀，如典雅淑女風、原創民俗風、莊嚴晚宴風等穿搭提供給予民眾當作採購建議，也展現出艋舺服飾風格真的多到你無法想像！

(中時電子報)