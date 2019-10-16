陳毅維第22分鐘以魚躍頭槌攻破澳洲大門。（中華足協提供）

一場實力懸殊的拳擊賽，不被看好的拳手一開始就挨了兩記重拳，但他不僅沒有倒下，還回敬一記紮實重拳打掉對手門牙。中華男足老將陳毅維對澳洲的精彩魚躍進球，就是這樣的一記重拳，清楚宣示我們並非澳洲媒體形容的「東亞雜魚」，也因此儘管吞下1比7慘敗，這支中華隊仍令人看到希望。

用「重磅」形容陳毅維這顆頭槌進球，絕不為過，因為不論是右後衛陳庭揚的吊中球品質、陳毅維前插魚躍的動作與頂到球的速度，都堪稱「完美」。也清楚宣示中華隊雖然開賽20分鐘就以0比2落後，卻不會就此繳械。

澳洲左後衛史密斯（左）進攻能力非常出色。（李弘斌攝）

也因此賽前記者會表示盼維持系列賽「零失球」紀錄的澳洲教頭阿諾（Graham Arnold），賽後記者會不用等到媒體發問，就坦承該隊可能因近來勤練進攻，沒有做好防守，並盛讚中華隊進了「可以讓整個國家興奮」的1球。倘若澳洲一開賽真的有些輕敵，也被逼得要拿出真本事了。

世界排名44的澳洲真的很強，英超球星莫伊（Aaron Mooy）坐鎮中場，總能將球精準傳送到兩翼位置，效力於MLS西雅圖海灣者的左後衛史密斯（Brad Smith）邊路下底橫傳宛如逛自家廚房，澳洲送入禁區的傳球品質極高，攻門鮮少放槍，即使中華隊前10分鐘還頂得住，客隊仍能像一顆按鈕啟動的連鎖方程式，一瞬間就能讓中華隊無奈的到自家門內撿球。

澳洲前鋒塔加特（中）上半場就攻入兩球，但他在開賽11分鐘的頭槌破門，其實大有越位嫌疑。（李弘斌攝）

被這樣的澳洲隊攻入7球，過程中很少是中華隊失誤送禮，只能佩服對手的強勁實力。4顆頭槌失球確實差在身材，但今年兩度遭遇都被尼泊爾趁自由球攻擊破門的中華隊，至少上半場沒讓澳洲藉死球逞威，直到下半場有不少球員抽筋，才被198公分的長人蘇塔（Harry Souttar）頂進兩球，已屬不易。

別忘了，澳洲的首顆進球大有越位嫌疑，而蘇塔的高空轟炸別說是中華隊，其他亞洲國家碰上也絕對頭大。更重要的是，中華隊對澳洲並非一味挨打，也能以攻擊回應，若是下半場一開始溫智豪那顆位置完美的自由球吊中，王睿能夠恰如其分的頂進，替中華隊追成2比4，此役會更有看頭。

混血邊鋒蔡立靖（左）在中華隊處女秀帶球穿梭中場，毫不畏懼澳洲球員的防守。（中華足協提供／李弘斌高雄傳真）

「台灣隊長」陳柏良賽前鼓勵全隊拿出勇氣，總教練蘭卡斯特（Louis Lancaster）也強調關鍵是心態，而中華隊此役最令人驚豔之處，莫過於球員看起來真的「沒再怕的」，從蔡立靖在快攻中從容穿梭對手中場，以及終場前沈子貴從蘇塔腳下斷球，殺入禁區跟兩名防守者放對，「無懼」精神都展露無遺。

正因為如此，這場大敗不會讓中華隊懷憂喪志，賽後反而直呼享受這種和頂尖球星的對抗。平心而論，中華隊目前並不具備扳倒世界前50名強權的能力，不過對澳洲之戰贏得對手肯定，並做到蘭卡斯特賽前要求，可以輸球但不可以輸掉自己的信念，吞敗反而獲得更多。

(中時電子報)