國安局副局長陳文凡建議台美簽署合作備忘錄，共同對抗假訊息。對此，美國國防部印太事務助理部長薛瑞福不願評論，但他指出，這是台美關注領域，應相互交流與學習。

美國智庫詹姆士敦基金會（Jamestown Foundation）今天舉辦年度中國國防暨安全會議，陳文凡受邀以「中國對台影響力行動」為題發表演說。他在會上指出，台灣是假訊息即時戰區，美台可考慮簽署共同對抗假新聞的合作備忘錄（MOU）。

至於是否已向美方提出簽署MOU的想法，陳文凡會後受訪表示，這只是一個想法，因為政府必須想盡各種方法面對挑戰，但台灣許多部會都表達過類似概念。他並表示，目前相關事項雙方還在討論當中。

隨後在中午進行專題演說的薛瑞福（Randall Schriver）被問及此事時表示，不對未來可能達成的任何協議作評論。但他進一步指出，假訊息是美台共同關注的領域，應從了解與實踐中受益。在台灣即將舉行大選，美國隨後也將進行選舉之際，假訊息確實是美台關切的議題，美台應相互交流，相互學習。

甫結束北京訪問返美的薛瑞福也透露，在和中方接觸的過程中，因為美國甫通過售予台灣F-16V戰機，中方主動提到台灣議題。薛瑞福向中方重申美國政策不變，基於台灣關係法，提供台灣自我防衛所需。

薛瑞福也指出，台灣面臨來自中國真實且直接的威脅，並以各種形式出現，包括外交壓力、經濟脅迫與軍事手段等。台灣在促進自由、開放印太區域的主要角色是自我保護，確保民主得以維持現狀，並保有為自身未來做決定的能力，然後才是思考如何為區域做出貢獻。

談及香港現況，薛瑞福表示，美國相信言論自由、相信人權，香港示威者只是要求尊重1984年中英聯合聲明所保障的基本法權利，這些基本權利應當得到尊重與保護。對此，美方百分之百予以支持。

薛瑞福不諱言，對於部分香港抗議人士採取的作法有疑慮，但美方也擔憂中國與香港當局會對示威者下重手，將其扭曲並變得更具壓制性。

(中央社)