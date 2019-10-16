國民黨總統參選人韓國瑜請假正式投入總統大選，他接受媒體專訪時被問到有關兩岸外交的問題，韓國瑜妙用阿拉丁神話，用神燈裡的精靈與阿拉丁手上的戒指，比喻兩岸和外交現況。

在《少康戰情室》中，國民黨前立委林郁方表示「看起來蔡英文是把外交搞的一塌糊塗」，他認為外交與兩岸關係是息息相關，他問韓國瑜的看法，如何恢復讓兩岸外交休兵？

韓國瑜一聽這個問題，回答借用《一千零一夜》中的阿拉丁神燈精靈與戒指來做比喻。韓國瑜先是說，直到現在他還是不能下定論兩者之間誰威力強大？一般來說會認為神燈比較大、戒指比較小，但是千萬不要忘記，「5千萬華人大多數認同孫中山創立的中華民國」。

韓國瑜接著開砲，表示「所以今天民進黨執政一旦拋棄中華民國開始走向台獨，可說是搬石頭砸腳、自斷生機」。如果在切斷中華文化會如何？韓國瑜認為，這樣會使得「不光是下一代心靈上會枯槁之外，我們整個中華文化體系會越離越遠」，也就是說「戒指上的小精靈威力就會愈來愈縮小了」。

韓國瑜再重申一遍，「我們所有台灣人民要非常有信心，看起來我們小，可是我們潛在的影響能力是極其的巨大」，兩岸關係何嘗不是如此？「我們只要繼續和平的交流、穩定的發展，讓我們活得有尊嚴之外、也要活得有錢，我們的力量是會非常強大」，韓國瑜說用這些來回應「郁方兄委員」，然後林郁方接著就拍了拍手。

(中時電子報)