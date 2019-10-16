美國企業財報季今天登場，今天公布的財報大多表現亮麗，華爾街股市應聲收高，道瓊工業指數大漲237.44點。

道瓊工業指數大漲237.44點或0.89%，以27024.80點作收。

標準普爾指數大漲29.53點或1.00%，收在2995.68點。

科技股那斯達克指數大漲100.06點或1.24%，收8148.71點。

(中央社)

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