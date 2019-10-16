由於中國經濟數據疲軟，引發全球經濟放緩的憂慮，國際油價今天走低。

紐約商品交易所西德州中級原油11月交割價下挫78美分，來到每桶52.81美元。

倫敦北海布倫特原油12月交割價下滑61美分，來到每桶58.74美元。

(中央社)

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