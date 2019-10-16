美國之音今天報導，美國國防部負責亞洲事務的高級官員15日說，美國不會因為擔心被指責為香港抗議的「幕後黑手」而改變自己的原則。這位官員還說，美國對香港抗議者採取的某些手段有些擔心，但是同時也擔心北京和香港當局對抗議者使出的重手干預。

美國之音報導，美國國防部負責印太安全事務的助理部長薛瑞福說，美國不會為了避免被稱為香港抗議的「幕後黑手」而改變自己的原則。他是在華府智庫詹姆士城基金會舉行的一個有關中國國防和安全的研討會上說這番話的。

他說：「現在看起來，你不需要採取什麼行動就會被指責為『幕後黑手』。我想，我們也不會為了避免我們被稱作黑手，就把這個當作指導原則。只要我們做我們自己，只要我們相信言論自由和人權，我們對共產黨當局來說都是可疑的。」

薛瑞福當時被問到如何看待美國被北京指責為香港抗議的幕後黑手的問題。他說，美國政府在香港問題的立場是，希望香港問題在沒有暴力和騷亂的情況下解決。當局可以解決抗議中的合法的要求。他說，抗議者只是要求當局尊重1984年《中英聯合聲明》和香港《基本法》賦予的權利。他說，美國「百分之百」支持那些呼籲尊重1984年《中英聯合》聲明所賦予的基本權利的香港人。

不過，薛瑞福在講話中表示，美國對香港抗議者的某些做法感到擔憂，同時也擔憂香港和北京政府對抗議者的重手干預。

他說：「誠然，我們對香港抗議者已經使用或是可能使用的某些手段擔憂。在某些情況下，當它真正變成一個問題時，我們會指出來，但是，我想，從根本上來說，我們擔心的是北京和香港當局針對我們認為的香港人的合法活動已經出手的重手干預手段。」

據報導，大陸領導人習近平下令對香港抗議者採取「嚴刑峻法」。自6月以來，已經有2000多名抗議者因參與反政府示威或相關的活動被捕，其中750名是18歲以下的青少年。

在被問到大陸干預到何種程度才會令美國不舒服時，薛瑞福說，歷史上，香港警方和當局一直在捍衛法律，香港也又有良好的司法體系。美國擔心的是來自北京的影響。

他說：「我們擔心的是北京出重手干預，而且，這可能會被扭曲以及變成更壓制的手段。」「基本上，我們的擔心是，我們看到更少的自治，來自北京的更多的影響，以及當局出手更重，基本來說，就是對《聯合聲明》和《基本法》給予香港的承諾的侵蝕。」

(中時 )