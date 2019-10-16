陸媒《環球時報》今天社評指出，大陸與外部世界由各種原因而導致的文化摩擦有增多之勢。在有關NBA的衝突中，大陸網民發起了抵制行動。社評表示，大陸一邊要堅持原則，保持大陸社會遇到嚴重外部挑釁時同仇敵愾進行反擊的能力，一邊要避免四面出擊，把握反擊的頻度和節奏，優化鬥爭的實際效果和外部觀感。當大陸成為利益觸角伸向全球的大國時，這樣的綜合把控是平穩處理對外關係的一項基本功。

社評稱，然而也有反過來的情況，越南近日因為美國動畫片《萌萌壞雪怪》中出現帶有「九段線」的中國南海地圖而將該片禁放。這已經不是第一次越南因為南海爭議而將文化產品下架了，大陸影片《紅海行動》和美國電影《摘金奇緣》此前也因類似原因在越南遭禁。

西方社會裡主動發起的對大陸文化摩擦也在上升。孔子學院在美國受到愈發嚴厲的限制，就是典型例子。指責大陸在西方搞政治和文化滲透的聲音不斷增多，今後將有各種連鎖的反應發生，這樣的趨勢恐難避免。

文化摩擦在哪個時代都少不了，值得注意的是，跟大陸有關的摩擦在世界受到越來越多關注，也在輿論的解讀中被賦予了更多意義。西方輿論尤其熱衷於營造各種摩擦指向大陸的氛圍和印象，把涉及到大陸的每一起衝突往盡量顯眼的位置上推。

社評指出，大陸在文化領域長期受到西方社會的不平等對待，與周邊國家又有一些邊界糾紛，加上存在台灣問題，外部敵對勢力還不斷就香港、西藏、新疆等事務找麻煩，大陸的潛在對外摩擦點是比較多的，當美國一些勢力試圖四處製造槓桿向大陸施壓時，有更多摩擦點被啟動就不讓人意外了。

社評稱，這種情況下，大陸首先要意志堅定，不能躲避註定要發生的那些摩擦，並因此在重大原則上退縮。同時要講求策略，表現出智慧，不能遂了一些西方敵對勢力的願，使大陸成為各種文化摩擦的最為集中的指向，並因此帶動更多的涉華摩擦，侵蝕大陸的戰略主動性。

社評認為，大陸互聯網上絕大多數針對境外機構和個人不當言行甚至惡意挑釁的指出及追究都應該得到道義上的支持，這當中表現出的愛國主義情懷都應給予肯定。另一方面，大陸社會應當能夠甄別那些言行對大陸國家利益所能造成的不同影響或侵害程度，從而決定大陸對它們的集體回應強度。

(中時 )