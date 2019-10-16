目前菲律賓東方海面上的熱帶擾動96W，中央氣象局已將它升格為熱帶性低氣壓，今晨2時位置在鵝鑾鼻東南東方約1500公里海面，向西北西移動。今明兩天是熱低壓的發展期，有機會發展成第20號颱風「浣熊」（Neoguri，南韓提供，韓語發音）。氣象專家吳德榮表示，據歐洲系集模擬路徑顯示，少部分路徑會轉向東北並減弱，另一大部分路徑顯示會往呂宋島去。
吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」說道，最新歐洲中期預報中心(ECMWF)系集模式，指出熱低壓發展緩慢，明後天會不會成颱，還很不確定！但明後天過後，環境將會越來越不利其發展。
吳德榮說，50次的系集模擬路徑顯示，少部分路徑會受西風帶導引，轉向東北減弱、變性；大部分的路徑是受到低層東北風導引，折向呂宋島，不至於直接影響台灣。以現在的大氣環境而言，模式模擬會有比較大的「不確定性」。
氣象局指出，今明兩天是熱低壓的主要發展期，有機會發展成輕颱，若這兩天沒發展起來，接近到呂宋島後，環境就會變得比較差，成颱機率降低。
(中時電子報)
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