KID爆出服役期間行徑荒唐。(圖／本報系資料照)

KID(林柏昇)目前正在南投的役政署「公益大使團」服替代役，日前請假參加金鐘獎，發福身材引熱議，現有爆料者指出，原來他服役期間，日子過得相當愜意，還玩很大，荒唐行徑讓人難以想像。

據《鏡週刊》報導，知情人士透露，KID在服役時玩很大，但役政署卻睜一隻眼、閉一隻眼，讓他放榮譽假，還當選績優役男，有次KID上身穿著替代役制服，下身卻一絲不掛，跨坐在同袍肩膀上，小鳥直接頂在對方後腦杓上，更誇張的是，旁邊還有其他同袍跟著圍觀拍照。

另外，他曾貼出一張辦公室照片，對同袍揚言：「我今天這發，送給你當退伍禮物」，表示因為沒人，就是要「打起」，而他說得打起就是打手槍，知情人士再加碼爆料，KID還會帶其他役男去夜店狂歡，某次更當同袍面，調戲餐廳老闆娘，他主動露奶頭、內褲，要對方比照辦理。

對於KID被爆出種種荒唐行徑，役政署副署長兼發言人沈哲芳表示，挑選績優役男會徵詢自治幹部意見，所以自治幹部選他，「我們予以尊重」，至於他是否行為失當，沈哲芳也說沒接到同仁回報，並幫KID緩頰，透露他在公益演出時盡心盡力，露下體的照片不是正式辦公室，只是公益大使休息室，認為換裝時難免會露下體，「能不能定位荒唐行為，我覺得見仁見智。」

(中時電子報)