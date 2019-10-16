美聯冠軍戰第3戰，太空人一開局就先用全壘打搶分，「阿土伯」艾爾圖維(Jose Altuve)、瑞迪克(Josh Reddick)前2局各敲一發陽春炮，為先發的寇爾(Gerrit Cole)賺進分數，洋基直到寇爾退場後才由托瑞斯(Gleyber Torres)開轟搶分，不過前面被壓制太久，寇爾主投7局無失分還飆出7次三振，最終由太空人以4比1奪下勝利，系列戰以2比1領先。

洋基派出前王牌塞弗瑞諾(Luis Severino)先發，投得卻很辛苦，首局對太空人第二棒艾爾圖維時，第一球就被逮中，敲成左中外野方向420英尺陽春砲，也是他美聯冠軍賽首支、今年季後賽第4支全壘打。太空人先馳得點後繼續趁勝追擊，2局上半瑞迪克把握一顆投到紅中的滑球，太空人2支陽春砲就取得2分領先。

相較之下洋基打線靜悄悄，就是因為太空人王牌投手寇爾太難突破，寇爾主投7局無失分，僅被敲4支零星安打，送出7次三振，不過保送有5次創下職業生涯新高，即使如此洋基隊還是打不出來，僅在寇爾退場換成中繼投手史密斯(Joe Smith)時，由季後賽火力驚人的托瑞斯在8局下半敲出陽春炮追分，不過洋基後繼無力，最終仍由太空人以4比1奪下勝利。

艾爾圖維1在生涯前40場季後賽，敲出第12發全壘打，與隊友「春天哥」史普林格(George Springer)並列太空人隊史在季後賽最多轟的球員。自2013年當時效力老虎的韋藍德(Justin Verlander)後，寇爾成為第一個在季後賽連續3場投超過7局以上，失分卻不超過1分的投手，儼然成為太空人在搶奪冠軍時的一大助力。

(中時電子報)