網紅米砂之前曾邀孫安佐合作拍片，未料卻被週刊爆料私下約砲，還一度還傳出「親密片外流」，讓她在社群網站無奈回應，更表示：「是智商多低才會信」？不過事隔多日，她則是自動公開兩人15秒的影片。

孫安佐日前陪狄鶯拍公益廣告。（圖／本報系資料照片）

米砂日前PO出影片，再度澄清和孫安佐「親密片外流」外流一事，更透露看完影片後，發現主角明明是兩個大陸人，讓她不滿遭到栽贓，為了證明清白，直接表明：「如果你們想看我跟孫安佐外流影片的話，現在就放給你們看，在我這邊自己拍的」，內容則是兩人躺在地上做仰臥起坐，最後語重心長表示：「我們曾經打過砲，不過也就是曾經了，他現在有女友了，大家請不要打擾他們」，希望外界還給兩人公道。

米砂PO影片澄清外流影片主角並她和孫安佐。（影片／米砂Youtube)

雖然自己出面否認是片中主角，甚至有看過影片的網友也幫忙澄清，片中主角並非米砂和孫安佐，但仍有許多人在粉專留言「求上車」，種種行徑讓她覺得不堪其擾，也表示會請法律顧問處理。

(中時電子報)