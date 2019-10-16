國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜15日市政會議後，正式宣布請假投入2020總統大選。韓今起展開請益傾聽之旅，從南方出發，並強調21個縣市都會跑到，除了宮廟拜訪，也會接觸產業界、青年朋友等，傾聽不同聲音與需求。此舉會讓韓國瑜對總統蔡英文造成多大威脅？民進黨台北市議員阮昭雄則直言，要觀察韓粉「擴張性」。

韓國瑜正式請假拚大選，高唱〈我現在要出征〉，並強調請假並非放棄高雄，而是從高雄出征，把希望溫暖帶到全台灣。韓國瑜也表示，高雄市政接下來會交由3位部長級的副市長負責，請假這段期間暫時由葉匡時副市長來帶領市府團隊。據中評社報導，阮昭雄表示，韓可以準備好百分百力量去打選戰，加上韓有一批忠實韓粉，這份力量有沒有擴張性，必須關注。

阮昭雄也提及，韓市政沒有做得很好，先前曾說一到五顧市政，假日拚選舉，現在卻請假拚大選，做實說話沒信用，韓國瑜正在面臨這種困境。

韓昨呼籲蔡總統也能請假，不要用國家機器、資源打選戰，讓雙方在同樣條件下展開公平競爭，讓台灣同胞選擇下一任總統。總統府發言人丁允恭則回應，總統雖然也要選舉，但沒有要荒廢國政，每天仍有很多公務要處理，不可能請長假。

(中時電子報)