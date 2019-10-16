10月10號國慶日總統舉辦國慶典禮，但傳出參與人數卻瞭瞭無幾。讓資深媒體人黃暐瀚有感而發，開直播評論這件事。但卻遭綠委王定宇不滿開嗆，認為黃暐瀚是抹黑民進黨政府。讓黃暐瀚氣得在昨晚緊急澄清反問，台灣只剩「鬥」，怎麼可能有未來？。

黃暐瀚昨(15日)晚在臉書，以「為什麼對台灣悲觀？」為題發文稱。很多人常問他：「為什麼暐瀚哥不投票」？「為什麼對台灣的未來悲觀」？看看立委王定宇的PO文。他提及，該篇文底下網友留言，大概十個有九個半，都在痛罵「暐瀚是賣國賊」、「暐瀚鬼遮眼」、「暐瀚根本收了中共的錢」。

黃暐瀚坦言。說真的，「我應該算是少數」，還會願意講綠營好話的所謂「藍營媒體人」，「安倍賀電，我怎麼說的？天下民調，我怎麼談的？」蔡總統的友邦「陽春閱兵」，「我又是怎麼解釋的？」。黃暐瀚委屈地表示。但這樣盡可能希望做到平衡的媒體人，在台灣，一樣要被黑，要被攻擊，要被講到很難聽。

他認為，一開始被這樣「誤會」，他還多少會有點難過。但現在漸漸不會了。不在乎了，沒感覺了。台灣已經變成一個沒有辦法講道理的地方，不是嗎？

黃暐瀚並做出5點聲明，來回應王定宇的抹黑及澄清事實：

第一、他沒嘲笑蔡總統國慶大會人少。第二、他有秀出蔡總統演講時，人還有八成的照片。

第三、他解釋了國慶大會的「憑證入場」，行之有年。第四、他往年國慶大會，也都一樣，越到後面，越是空虛。第五、希望，之後人民可以參加國慶大會。

他認為，只要有在看他文章，有看直播，就會知道這些內容。但大家如果有興趣的話，去王定宇委員的臉書看看就知道，什麼叫做「兩個台灣」？人家是一個「中國」，卻是兩個「台灣」，台灣只剩「鬥」，怎麼可能有未來？

(中時電子報)