辣模子涵日前因出現在連千毅的直播中，被大眾認為是連的後宮之一，為了自己的清白，子涵PO出她與連千毅的對話紀錄，證明自己拒絕了連的追求。但現在又被恩客、仲介起底，她4年前曾由劉喬安仲介，兩度到澳門、台中賣淫，而賣淫價碼隨著法院判決書公告曝光，一次12到20萬元，她則抽成7到8萬。子涵的經紀人坦承，子涵確實在18歲的時候，以證人身份為「圖利媒介性交罪」出庭，但絕無從事性交易。

東森新聞報導，子涵經紀人稱，她有詢問子涵本人，她說18歲那時候，有以證人身分出庭，還說「並沒有拿到任何一毛錢，沒有上面判決書上寫得客人拿多少錢、她分得多少錢。」子涵父親也幫忙澄清，劉喬安涉及賣淫事件時，女兒說只要是該經紀公司旗下的人，檢警都會約她們問一下，「她不可能（賣淫）的啦」。

子涵父親指出，那時連千毅風波時，她有問過女兒「怎麼都不講話」，女兒卻只要他別擔心，「她哭都是躲起來悶著哭啦！」強調女兒對阿公阿嬤、爸爸都很孝順，「這麼好的女兒十輩子也生不到」。

(中時電子報)